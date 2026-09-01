ABD İran'a saldırdı: Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te çok sayıda patlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik operasyon başlattığını açıklamasının hemen ardından bölgeden patlama haberleri gelmeye başladı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonu, yalnızca Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı. Fars ve Tesnim haber ajansları da diğer kentlerdeki patlamaları teyit ederken, İranlı yetkililerden yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saldırıya 'Körfez' kılıfı

Saldırının duyurusu, CENTCOM'un X sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurduğu belirtildi. Washington yönetimi bu saldırganlığa gerekçe olarak ise, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunmasını" gösterdi.