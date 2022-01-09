ABD ile toplantı öncesi Rusya'dan açıklama

Cenevre'de Rus ve Amerikan heyetleri arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeyi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istediğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya’nın Cenevre’de ABD’li heyetle somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istediğini söyledi.

“En önemlisi çalışma havasına girmiş durumdayız, çalışmaya meyilliyiz, gerçeklerin farkındayız ve somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istiyoruz” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, Rus profesyoneller ve Amerikalı ortakları arasında bir görüşme olacak, Amerikalıların kim gibi davranacağını veya kendilerini ne şekilde göstereceğini de göreceğiz. Tekrar söylüyorum, uzmanlarımız oraya somut çalışmalara katılma arzusuyla gitti.”

'Rusya nasıl karşılık vereceğini biliyor'

Sputnik'in haberine göre, ABD’nin her zaman yaptırımlarla Rusya’yı umutsuzluğa düşürmeye çalıştığına fakat Moskova’nın nasıl karşılık vereceğini bildiğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir klasiktir. Farklı şeylerle belimizi bükmeye, bizi umutsuzluğa düşürmeye çalışıyorlar” dedi ve ekledi: “Rusya nasıl karşılık vereceğini biliyor.”

Daha önce Bloomberg ajansı, kendi kaynaklarına atıfla ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya yüksek teknoloji ürünleri ve mikro elektronik tedarikine kısıtlamalar getirme olasılığını değerlendirdiğini duyurmuştu.

Akşam saatlerinde Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.