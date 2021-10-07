ABD ile Çin yetkilileri Zürih'te buluştu: 'Yapıcı ve samimi' açıklaması

ABD ile Çin yetkilileri arasında İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan toplantıyı iki taraf da "yapıcı ve samimi" olarak nitelendi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komite Siyasi Büro üyesi Yang Cieçi başkanlığındaki heyetler Zürih'te 6 saatlik basına kapalı bir görüşme yaptı.

Biden ile Şi'nin çevrimiçi görüşmesi

Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki dünkü görüşmede ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl sonuna dek çevrimiçi bir ikili toplantı yapmalarının prensipte kararlaştırıldığını söyledi.

Psaki Zürih'teki toplantıyı iki ülke arasında liderler düzeyinin altında daha önce yapılan görüşmelerden "daha anlamlı" diye yorumladı ve Washington'un gelecekteki görüşmeler için bunun bir örnek olmasını istediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre toplantıda Sullivan Pekin'in Güney Çin Denizi, Hong, Kong, Şincan, Tayvan ve insan haklarıyla ilgili tutumu konusunda "endişelerini" dile getirdi.

ABD tarafına göre Zürih'teki toplantı Mart ayında Alaska'da yapılan toplantıdaki atmosferden daha olumlu geçti.

ABD 'tek Çin politikası'na bağlılığını ifade etti

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'ın aktardığına göre ABD tarafı toplantıda "tek Çin politikası"na bağlılığını ifade etti.

Çin'in Tayvan, Hong Kong, Şincan, Tibet, insan hakları ve deniz sınırlarıyla ilgili konulardaki resmi konumunu açıklayen Yang, ABD'yi Çin'in bağımsızlık, güvenlik ve kalkınma haklarına gerçek anlamda saygıya davet etti.

Yang ayrıca ülkesinin Biden'ın Çin-ABD ilişkileri hakkında son yaptığı olumlu açıklamalara önem verdiğini ve ABD tarafının "yeni bir Soğuk Savaş" arayışında olmadığını söylemesini de not ettiğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Yang'ın Sullivan'a ABD ile Çin'in çatışmasının iki ülkenin ve tüm dünyanın zararına olduğunu söylediğini açıkladı. Yapılan açıklamada "İki taraf da stratejik işbirliğini güçlendirmek, ayrılıkları düzgün bir biçimde yönetmek ve çatışmadan kaçınmak konusunda anlaştı" denildi.