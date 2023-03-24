ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi'ndeki gerginlik devam ediyor

ABD savaş gemisinin, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddiasında bulunduğu Spartly Adaları yakınındaki seyir faaliyetinin yol açtığı gerginlik karşılıklı açıklamalarla sürdü.

ABD'nin, Çin'in uyarısına rağmen Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius'u, bugün de bölgeye gönderdiği bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı egemenlik iddiaları, denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisine, serbest ve engelsiz ticari faaliyetlere ve kıyıdaş ülkelerin ekonomik fırsat özgürlüğüne tehdit oluşturuyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin hangi ülkeden gelirse gelsin "denizlerdeki aşırıya kaçan egemenlik talepleri"ne karşı çıkacağı kaydedildi.

Çin: ABD Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar veriyor

Çin Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bugün de gönderilen geminin bölgeden çıkartıldığını belirtti, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Açıklamada, ABD'nin Güney Çin Denizi'ni askerileştirdiği ve "seyrüsefer hegemonyası peşinde olduğu" kaydedildi.

Pekin yönetimi, ABD'ye "provokatif eylemlerine son vermesi, aksi halde beklenmedik gelişmelerin sonuçlarına kanatlanacağı" uyarısında bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı, dün, ABD donanmasına ait güdümlü füze muhribi USS Milius'un, Çinlilerin "Şişa" olarak adlandırdığı Spartly Adaları yakınında karasularına izinsiz olarak girdiği, Çin hava ve deniz kuvvetlerince takip edilip uyarılarak bölgeden çıkartıldığı belirtilmişti.

ABD Donanması ise savaş gemisinin bölgeden çıkartıldığı açıklamasını reddetmiş, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonunu sürdürdüğünü ileri sürmüştü.