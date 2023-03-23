Pasifik'te gerilim: 'ABD savaş gemisi Çin karasularını ihlal etti'

Çin ordusu Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları etrafındaki karasularına ABD'ye ait bir savaş gemisinin yasa dışı olarak girdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi Milius'un Çin hükümetinin iznini almadan ülkenin karasularına yasa dışı olarak girdiği, Çin ordusunun savaş gemisini karasularından çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada ABD gemisinin bu hamlesinin bölgede barış ve istikrarı baltaladığı belirtildi.

Çin'in Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli tarafından yapılan açıklamada "Harekat alanı güçleri her zaman yüksek alarm durumunda kalmaya devam edecek, Güney Çin Denizi'ndeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri alacak" denildi.

ABD Donanması ise geminin Çin'in karasularını ihlal etmediğini öne sürdü. ABD Donanması 7. Filosundan yapılan açıklamada "USS Milius, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürütüyor ve sınır dışı edilmedi. ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.