ABD ile Çin arasında 7 saatlik görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi’nin İtalya’nın başkenti Roma’daki görüşmesinin 7 saat sürdüğü ve ABD'nin, "Çin’in Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiği" bildirildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

Yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" dedi. Yetkili ayrıca, Sullivan ve Yang'ın görüşmelerinde kriz yönetimi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin de ele alındığını açıkladı. (İHA)