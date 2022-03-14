ABD: Çin'in Rusya'ya ne ölçüde destek sağladığını yakından izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un, Çin'in Rusya'ya ne ölçüde destek sağladığını yakından izlediğini ifade ederek, herhangi bir desteğin ABD yönetimi için ciddi bir endişe kaynağı olacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Price, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin ne ölçüde destek sağladığını çok yakından izliyoruz. İster materyal destek olsun ister ekonomik destek olsun, ister Rusya'ya mali destek olsun, bu türden herhangi bir destek bizim için büyük endişe kaynağı olacaktır."