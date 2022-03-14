Rusya: 'Batı rezervlerimize erişimimizi kısıtlaması için Çin'e baskı yapıyor'

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesine dönük yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezerve erişemediklerini söyledi.

Dün Rossiya 1’e konuşan Siluanov, Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğunu söylerken "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

Anton Siluanov, "Batılı pazarların kapanması dolayısıyla Çin'le iş birliğimizin katlanarak artacağını düşünüyorum.” diye ekledi.

Rusya Maliye Bakanı daha öncesinde yaptığı bir açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini belirtmişti.