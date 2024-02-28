ABD Hazine Bakanlığı: Üçüncü ülke kurumlarına yaptığımız uyarılar Rusya'ya mali akışı azalttı

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, Washington'un yabancı finans kurumlarını yaptırımlarla tehdit etmesinin, Rusya'yla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan gibi ülkeler arasındaki mali akışın yavaşlamasında etkili olduğunu söyledi.

Reuters'a söyleşi veren Adeyemo, bakanlıkta bulunan verilere göre, ABD yönetiminin, Aralık ayında Rusya'nın yaptırımların etrafından dolanmasına izin veren üçüncü ülkelerdeki finans kurumlarına yaptırım tehdidi içeren kararnameyi yayınlamasının ardından, buralardaki mali akışında yavaşlama tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu kurumlardaki denetçilerden de bilgi aldığını ifade eden Adeyemo, "Bu kurumlar Rusya'yla iş yapmayla ilgili daha dikkatli yaklaşım sergiliyorlar, tam olarak bizim istediğimiz gibi" dedi.

'Üçüncü ülkeler kararnameyi ciddiye alıyor'

Adeyemo, Washington'un ilk defa üçüncü ülkelere yönelik ikincil yaptırımları içeren bir kararname yayınladığına dikkat çekerek, banka uyumluluk departmanlarının söz konusu kararnameyi oldukça ciddiye aldığını belirtti.

Adeyemo, "Kararnamenin hemen ardından, CEO'sundan daha alt kademesine kadar tüm kurumlar, 'dolara erişime devam edebilmek için ne yapabiliriz' demek için görüşme talep etmeye başladı. Bunlar, odakta olduklarını bilen ve doğru tarafta olduklarından emin olmak isteyen büyük bankalardı. Çünkü nihayetinde onlar için, Rusya'yla iş yapmak, ABD'yle veya dolarla yaptıkları herhangi bir işe kıyasla bir düşüş olacak" diye konuştu.

ABD uyarılarını artırmıştı

Reuters'ta geçtiğimiz hafta yer alan haberde, Washington'un kararnamesinin ardından, Türkiye'yle Rusya arasındaki ticari faaliyetlerde azalma olduğu belirtilerek, hem Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatına hem de Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı ihracata dair ödemelerin yavaşladığı kaydedilmişti.

Ajansa konuşan kaynaklar, kararnamenin doğrudan enerji sektörüne dönük olmamasına karşın, Türkiye'nin Rus ham petrolü için yaptığı ödemelerin önemli ölçüde düştüğünü söylemişti.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya dönük başlattığı askeri harekatın ardından, Moskova'ya binlerce yaptırım getirmişti.

Washington, bu süreçte, Moskova'nın yaptırımların etrafından dolanmasına yardım eden şirketleri uyarmış ve Türk, BAE'li ve Çinli şirketleri yaptırımla tehdit etmişti.

Bazı ABD'li üst düzey yetkililer de, Türkiye ve BAE'ye giderek, bu ülkelerdeki şirketlerin, ABD yaptırımlarını ihlal etmeleri durumunda, G7 piyasalarına erişiminin kesilebileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.