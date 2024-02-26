AB kendi yaptırımlarını uygulayamıyor: Türkiye'yle Hindistan üzerinden Rus petrolü alıyor

Avrupa Birliği'nin (AB), uyguladığı yaptırımlara karşın geçtiğimiz yıl Rusya'dan 1 milyar avroluk yakıt ithal ettiği öne sürüldü.

Politico'da yer alan habere göre, sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın yaptığı araştırma, AB'nin 2023 yılında Rusya'da üretilen, çoğunlukla dizel olmak üzere 35 milyon varil rafine edilmiş yakıt satın aldığını ortaya koydu.

AB'nin söz konusu yakıtları Hindistan ve Türkiye üzerinden aldığı kaydedildi. Ülkeler, AB'nin Moskova'ya dönük yaptırımlarına karşın, Rus üretimi ham petrolü rafine eden diğer ülkelerden yakıt satın alabiliyor.

Raporda, AB'nin rafine petrol satın aldığı Türk şirketler, STAR Aliağa, Tüpraş Aliağa ve Tüpraş İzmit olarak sıralanıyor.

AB, geçtiğimiz hafta, Ukrayna'daki savaşın ikinci yıldönümü vesilesiyle Rusya'ya dönük yeni yaptırım paketi açıklamıştı.

Rusya'nın, geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde, AB yaptırımlarını Bulgaristan üzerinden delerek 1 milyar avro yakıt geliri elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Son verilerin ortaya çıkması üzerine, AB'nin önümüzdeki aylarda Rusya'ya karşı 14. yaptırım paketini açıklamasının beklendiği aktarıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erki Kodar, "Rus rejimi, Rusya'da üretilen ham petrolü AB'ye satan üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı yoldan kâr elde etmeye devam ediyor" dedi. Brüksel'in bu sorunu ele alması gerektiğini ifade eden Kodar, ithal edilen rafine edilmiş yakıtlara ilişkin AB içerisinde yeni düzenleme getirilmesi gerektiğini belirtti.