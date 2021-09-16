ABD Hazine Bakanlığı 'El Kaide'nin Türkiye'deki finans ağı'nı yayınladı

Bugün ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de bulunan ve "El Kaide'ye çeşitli finans ve seyahat kolaylaştırma hizmetleri sağladığı"nı belirttiği beş kişiye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Dış Varlıklar Kontrol Ofisi Direktörü Andrea Gacki, "Bu hedeflenen yaptırımlar, ABD'nin El Kaide'ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünün altını çiziyor" dedi ve "El Kaide'nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Yaptırım getirilen isimler arasında Mısır doğumlu bir avukat olan Mecdi Salim, Mısır uyruklu Muhammed Nasr el-Din el-Gazlani, Türkiye uyruklu Nurettin Muslihan, Türkiye uyruklu Cebrail Güzel ve Türkiye vatandaşı Soner Gürleyen isimli kişiler bulundu.

Muhammed el Gazlani ve Mecdi el Selim Müslüman Kardeşler'in önemli isimlerinden. İki isim de Mısır'daki darbe sonrasında Türkiye'ye gelmişti.