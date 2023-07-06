ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin ziyaretine başladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun gündeme alınacağı dört günlük Çin ziyaretine başladı.

Yellen'ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

Yellen ayrıca temaslarında, iklim değişikliği, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerde borç sorunları gibi konuları da gündeme getirecek.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan balon gibi konular nedeniyle gerilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçen ay Pekin'e ziyaret gerçekleştirmişti. (AA)