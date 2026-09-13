ABD, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını uzattı: Dışişleri'nden tepki

ABD yönetimi, Güney Kıbrıs'a yönelik silah satış kısıtlamalarının kaldırılması kararını bir yıl daha uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında Güney Kıbrıs'ın ABD'nin silah ihracatı açısından "yasaklı destinasyon" statüsünün askıya alınması uygulaması 1 Ekim 2026'dan 30 Eylül 2027'ye kadar devam edecek. Karar 11 Eylül'de ABD Federal Sicili'nde yayımlandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaki görüşleri paylaştığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Kıbrıs Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin "meşru hak ve çıkarlarını" savunmayı sürdüreceği belirtilerek, "Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak; KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

ABD ambargoyu 2022'de kaldırmıştı

ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik savunma ticareti kısıtlamalarının tamamen kaldırılması 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girmişti. Washington, o tarihten bu yana kararı yıllık olarak yeniden değerlendirerek uzatıyor.

ABD mevzuatına göre ambargonun kaldırılmasının sürdürülmesi, Güney Kıbrıs yönetiminin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim alanlarında Washington'la işbirliğine devam etmesi ile Rus askeri gemilerinin limanları yakıt ikmali ve bakım amacıyla kullanmasını engellemesine bağlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı, 10 Temmuz 2026'da Güney Kıbrıs söz konusu koşulları yerine getirmeye devam ettiğini Kongre'ye bildirdi. Bunun ardından savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı ve transferlerine yönelik kısıtlamaların 2027 mali yılı için de askıya alınmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin kararından "derin üzüntü" duyulduğunu açıklayarak Washington'un politikasının Kıbrıs Türklerini yok saydığını ve Ada'daki silahlanma eğilimini güçlendirdiğini belirtti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.