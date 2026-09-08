Girne'deki facia sonrası 14 kişi hâlâ kayıp: Kıbrıs'ta bir kişi daha görevden alındı

Girne–Taşucu seferini yaparken batan Filo Jet’e ilişkin 7 Eylül akşamı açıklanan son bilançoya göre 14 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi hâlâ kayıp. Faciadan 239 kişi kurtarıldı.

Bugün Kıbrıs gazetesinin haberine göre, Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Girne’de kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. Berova, Kuzey Kıbrıs Başbakan Ünal Üstel’in İstanbul’da geminin çıkarılması üzerinde çalışan şirketler ve sigorta şirketiyle görüştüğünü, hazırlanan çalışmalar hakkında brifing aldığını açıkladı.

Berova’nın verdiği bilgiye göre, gerekli hesaplamaların tamamlanmasının ardından bugün, 8 Eylül Salı günü Ankara’da ilgili şirketler ve yetkililerle son bir değerlendirme görüşmesi yapılması planlanıyor. Üstel’in adaya dönüşünde aileleri ve basını bilgilendirmesi bekleniyor. Açıklamada, batığın çıkarılması için kesinleşmiş bir operasyon takvimine, uygulanacak yönteme veya maliyete ilişkin bilgi verilmedi.

TCG Işın yakıt ikmali için geçici olarak görev bölgesinden ayrıldı

Üstel’in dün öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürürken, TCG Işın yakıt ikmali için geçici olarak görev bölgesinden ayrıldı. Işın’ın ikmalin ardından yeniden çalışmalara katılacağı belirtildi.

Aramaların durdurulmadığını vurgulayan Üstel, yakıt, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlar nedeniyle gerekli görev değişimlerinin dönüşümlü yapılacağını, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü görevden alındı

7 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in görevine 8 Eylül’den itibaren son verildi. Aynı tarih itibarıyla Meteoroloji Dairesi Müdürlüğüne Mediha Orun Sarp atandı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Gemi faciasında kurtulan 5 kişilik aile anlattı: 'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edilen 11 yaşındaki kızın 4 kaburgası kırık çıktı

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet’ten sağ kurtulan beş kişilik Kaya ailesi ise facia sırasında yaşadıklarını ve 11 yaşındaki kızlarının kurtarıldıktan sonraki tedavi sürecini anlattı.

Adana’da yaşayan Hüseyin Kaya (42), eşi Zeynep Kaya (37) ve üç çocukları, iki günlük Kıbrıs tatilinin ardından Türkiye’ye dönmek üzere Filo Jet’e bindi. Aile, geminin batmasının ardından yaklaşık bir buçuk saat açık denizde yardım bekledi ve daha sonra kurtarıldı.

Anne Zeynep Kaya, geminin limandan ayrılmasının hemen ardından olağan dışı şekilde sarsılmaya başladığını söyledi. Yolcuların durumdan endişelenerek geminin durdurulmasını ve limana geri dönülmesini istediğini anlatan Kaya, kendilerine “Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz” denildiğini belirtti.

Kaya, “Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz dedik. Beş dakika sonra su almaya başladı” diye konuştu. Geminin su almaya başlamasına rağmen seyrini sürdürdüğünü söyleyen Kaya, “Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi” dedi.

Geminin batması sonucu hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi dün Mersin'de toprağa verildi. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

'Alttan bir patlama sesi geldi, gemi yan yatmaya başladı'

Baba Hüseyin Kaya ise geminin altından bir patlama sesi duyduklarını ve ardından her şeyin çok hızlı geliştiğini anlattı.

Kaya, “Alttan bir patlama sesi geldi. Gemi yan yatmaya başladı. 30 saniye içinde kendimizi suda bulduk” dedi. Geminin batacağını anlayan yolcuların can yeleklerini giymeye çalıştığını belirten Zeynep Kaya da o anlarda büyük bir kaos yaşandığını söyledi.

“Ben çocuklarıma can yeleği giydirmeye çalışıyordum. Hatta biri bana giydirmiş ama kim olduğunu bilmiyorum” diyen Kaya, çocuklarını kurtarmaya çalıştıkları sırada geminin hızla battığını anlattı.

'Gözümüzün önünde insanlar öldü'

Ailenin 11 yaşındaki kızı, denize atlamaya çalıştığı sırada ayağının kaydığını ve suya düştüğünü söyledi. Çocuk, “Ben atlayacağım sırada ayağım kaydı. Denize düştükten sonra gemi üzerime devrildi. Beni babam kurtardı” dedi.

Baba Hüseyin Kaya, kızını kurtardıktan sonra ailesiyle birlikte yaklaşık bir buçuk saat açık denizde yardım beklediklerini anlattı.

Kaya, “O anlarda çok korktuk. Sonuçta açık denizdeydik ve köpek balıkları da olabilirdi. O an her şeyi düşündük. Gözümüzün önünde insanlar öldü” diye konuştu.

Çocuğun dört kaburgasının kırık olduğu sonradan anlaşılmış

11 yaşındaki çocuğun sağlık durumuyla ilgili asıl tablo ise ailenin Adana’ya dönmesinin ardından ortaya çıktı.

Ailenin anlatımına göre, faciada geminin üzerine devrildiğini söyleyen çocuk kurtarıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs'ta bir hastaneye götürüldü. Bel ve kaburga bölgesinde ağrıları bulunmasına rağmen yapılan ilk muayenenin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildi.

Aile dört gün sonra uçakla Adana’ya döndü.

Çocuğun ağrılarının devam etmesi üzerine aile Adana Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde dört kaburgasının kırık olduğu ve kırıkların parçalı olduğu tespit edildi. Sağlık durumu nedeniyle yürümesine de izin verilmediği belirtildi.

Anne Zeynep Kaya, "Orada kırık olduğunu fark etmediler. İlk fırsatta onlardan şikayetçi olacağım" dedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.