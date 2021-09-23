ABD Guantanamo'daki göçmen kampını yeniden açıyor

ABD Küba'da uluslararası hukuka aykırı olarak işgal altında tuttuğu Guantanamo Üssü'ndeki göçmen kampını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Son olarak Meksika sınırında Haitili göçmenlere karşı kırbaçlı atlı sınır muhafızlarının saldırısıyla büyük tepki çeken ABD, 2017 yılında Obama döneminde kapatılan Guantanamo'daki göçmen kampının yeniden açılması için işletmeci arayışına girdi.

Guardian'ın haberine göre ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresi (ICE) Guantanamo üssündeki Göçmen Operasyonları Merkezi'nin işletilmesi için ihaleye çıktı.

Yeni göçmen kampı ABD'nin Guantanamo'da halihazırda 39 mahkumu tuttuğu esir kampının yakınlarında kurulacak.

İlk olarak 1991 yılında kurulan göçmen kampında çoğu Haitili on binlerce göçmen tutulmuştu. ABD 2017 yılında Obama döneminde göçmen kampını kapatmıştı.

ICE'ın çıktığı ihale ilanında kampı işletecek personelin en az yüzde 10'unun İspanyolca ve Haiti Kreyolu dillerini akıcı olarak konuşması isteniyor. İhaleye girecek şirketin kampın kapasitesini 400 kişiye kadar genişletebilmesi ve kısa sürede göçmen artışına bağlı olarak çadır ve barakalar inşa edebilmesi şartı koşuluyor.

Haiti'de meydana gelen deprem ve ülke devlet başkanının suikasta uğramasının ardından yaşanan sosyo-ekonomik kriz nedeniyle son iki hafta içinde yaklaşık 14 bin göçmen ABD'ye gitmek üzere Meksika sınırındaki Rio Grande nehrini geçmişti. ABD sınır muhafızlarının atlı ve kırbaçlı birliklerle göçmenlere müdahalesi dünya kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

ABD çok sayıda Haitili göçmeni sınır dışı uçuşlarıyla ülkelerine geri göndermişti.