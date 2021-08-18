ABD görüntüleri doğruladı: İniş takımlarında insan vücudu parçaları bulundu

ABD askerleri Afganistan'dan ayrılırken uçağın iniş takımlarına tutunan ve ülkeden tahliye edilmek istenen insanlara aldırmamış, uçak tutunmaya çalışan Afganlarla birlikte havalanmıştı.

Uçağın havalanması sonrası bazı kişiler tutundukları yerden, yani metrelerce yükseklikten aşağı düşerken önceki gün uçağın iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı.

Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı verilmezken, "soruşturma" başlatıldığı ifade edildi.