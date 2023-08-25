ABD Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu'dan çıktığımızı düşünemiyorum

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ortadoğu'dan çekilmeyeceklerini duyurdu.

Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'nun birçok açıdan ABD için önemli bir bölge olduğunu belirten Milley, "Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Ortadoğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek" diyen Milley, ülkesinin bölgedeki askeri varlığını artırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı" yanıtını verdi.

Irak ve Suriye'de varlığını sürdürme mesajı

Milley "İdeoloji henüz ölmedi. IŞİD'li teröristler hâlâ Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hâlâ bizim için tehdit" diye konuştu.

ABD'nin hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley, "Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki IŞİD'liler yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hâlâ belirli bir çaba gerektiriyor" dedi.

IŞİD'in tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine Milley, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırının da "kanlı" ve "yavaş" ilerlediğini belirten Milley, "Bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi.