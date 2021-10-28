ABD Genelkurmay Başkanı: Çin'in hipersonik silah denemesi çok endişe verici

İlk olarak İngiliz Financial Times gazetesinin ortaya attığı Çin'in hipersonik (sesten hızlı) füze sistemi denediği iddiasına Pekin'den yalanlama gelmişti. ABD Ordusu ise ilk kez yetkili bir ağızdan açıklama yaparak Çin'in hipersonik silah sistemi denemesi yaptığını iddia etti ve bunu "çok endişe verici" diye niteledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Bloomberg televizyonunda yayınlanan programda "Gördüklerimiz hipersonik bir silah sisteminin test edilmesinde çok önemli bir olaydı. Ve bu çok endişe verici" dedi.

Sovyetler'in 1957'de fırlattığı Sputnik uydusuna atıfta bulunan Milley "Gazetelerin bazılarında ‘Sputnik anı’ terimini kullandıklarını gördüm sanırım. Tam olarak bir Sputnik anı mıydı bilmiyorum ama ona çok yakın olduğunu düşünüyorum. O nedenle Çin’in yaptığı deneme çok önemli teknolojik bir gelişme. Tüm dikkatimiz bunun üzerinde" diye konuştu.

Financial Times, Çin’in yaz aylarında nükleer kapasiteli hipersonik bir silah sistemi denediğini, silahın uzaya fırlatıldığını, dünyanın etrafında yörüngede döndüğünü, daha sonra atmosfere yeniden girdiğini ve Çin’deki hedefine doğru ilerlediğini iddia etmişti.Haberde bu denemenin ABD istihbaratınca şaşkınlıkla karşılandığı ifade edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı hipersonik füze sistemi denediği iddialarını yalanlamış ve Temmuz ayında "füze değil bir uzay aracı" denediklerini açıklamıştı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'da da konuya ilişkin çıkan bir yazıda Çin'in "ABD'nin askeri alandaki egemen konumuna küresel bir meydan okuma isteği olmadığı" belirtilerek "ABD askeri hegemonyasını kaybetmekten endişe etmemeli" denilmişti.