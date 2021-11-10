ABD enflasyonu sonrası dolar rekor tazeledi

Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar öğleden sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 9,8757seviyesine yükseldi. Euro/TL kuru ise 11,40 lira seviyesini gördü.

Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yeni zirvesini gördü. Ekim'de yüzde 5,9 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 6,2 artış gösterdi.

Dünya'nın haberine göre, dolar/TL, beklenti üzerinde gelen ABD enflasyonu sonrası 9,87 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur ardından 9,84 seviyelerine geldi.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında petrol ve gıda fiyatlarındaki artışla 1990 yılından bu yana en büyük artışını kaydederek bir önceki aya göre yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayında TÜFE'yi yüzde 0.4 seviyesinde açıklamıştı.​

Çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Eylül ayında yüzde 0.2 seviyesinde açıklanmıştı.

Gram altında yeni rekor

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini bugün 587 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı yüzde 1 yükselişle 1.852 dolara çıktı.