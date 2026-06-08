ABD Dünya Kupası'nda görevli Somalili hakemi ülkeye almadı, hakem geri gönderildi

BM Genel Kurulu’na dahi istemediği ülke temsilcilerinin katılmasını vize silahını kullanarak engelleyen ABD, şimdi de 2026 Dünya Kupası’nda görevli sporcuların kupaya katılımlarına engel oluyor.

İran milli futbol takımının kupaya katılmak için ABD vizesi almasını şova dönüştüren Trump yönetimi, şimdi de karşılaşmalarda görev alacak bir Somalili hakemin ülkeye girişini engelledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmedi.

Miami Havalimanı'ndan İstanbul'a geri gönderildi

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

‘Afrika’nın en iyi hakemi’ seçilmişti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

Artan'ın, gerekli vize işlemlerini tamamlamasına rağmen ABD sınır görevlileri tarafından ülkeye kabul edilmemesi dünya basınında geniş yankı buldu.

Somali, ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.