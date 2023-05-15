ABD Dışişleri'nden seçim açıklaması: 'Kim kazanırsa onunla çalışacağız'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun "yasalara, OECD taahhütlerine ve NATO müttefikliğine uygun" şekilde tamamlanacağı konusunda Türk yetkililere güvendiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları gündeme geldi.

Seçim sonuçlarına yönelik tutumlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Patel, ABD'nin uzun süredir müttefiki Türkiye ile derin ortaklığı olduğunu ve iki ülke arasında iletişimin önemini vurguladı.

Blinken'ın Çavuşoğlu ve Erdoğan ile görüşmesini hatırlattı

Patel ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu yılın başlarında Türkiye'ye gelerek hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını kaydeden Patel, "Seçimi izlemeye devam ediyoruz. Genel olarak Türk halkını katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca yeni parlamentoyu da tebrik ediyoruz. Türk halkı hangi hükümeti seçerse ilişkilerimizi derinleştirmek için onunla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin "Türkiye'de çekişmeli seçim süreci yaşandı. Katılım yüzde 90’a yaklaştı. Erdoğan en yakın rakibine 5 puan fark attı. Sizin Türkiye'de seçim atmosferi ve seçimle ilgili değerlendirmeniz nedir?” sorusuna karşılık Patel şunları söyledi:

"Türkiye’nin eskiye dayanan, gurur verici bir demokratik geleneği var ve cumhurbaşkanı seçiminin bir sonraki aşamasını da ülkenin kanunlarına, OECD taahhütlerine ve NATO müttefikliğine uygun bir şekilde tamamlayacağı konusunda Türk otoritelerine güveniyoruz."

Patel ayrıca İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

'Favori adayınız kim' sorusuna yanıt

ABD'nin favori adayının kim olduğu sorusuna ise "iyi deneme" diye karşılık veren Patel, seçimde herhangi bir adayı desteklemediklerini, seçilen cumhurbaşkanı ile ilişkileri derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.