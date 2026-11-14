ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Sovyetler Birliği dağıldı ama Marx'ın ruhu hâlâ yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 13 Kasım Cuma günü Washington'daki Mayflower Oteli'nde konuştu. Konuşma, muhafazakar hukukçuların örgütlendiği Federalist Society'nin yıllık toplantısı kapsamında düzenlendi. Salonu dolduranlar arasında ABD'li hukukçular, yargıçlar ve Trump yönetiminin üst düzey isimleri vardı.

Rubio'nun konuşmasının can alıcı kısmı "Marx'ın ruhu" üzerineydi. Rubio şöyle dedi:

"Sovyet komünizmi kurumunu yenmiş olsak da, Marx'ın ruhuna karşı zafer kazanmadık. O ruh yaşıyor, ulusal iradeyi dünyanın sıradan bir mutabakatına tabi kılmaya çalışan bu yeni biçimlerde ve doktrinlerde yaşamaya devam ediyor. Marksizm, geleneksel haliyle insanlar arasındaki ayrımları ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bizim çağımızın radikalleri ise ulusların kendisi arasındaki ayrımları ortadan kaldırmaya çalışıyor."

Rubio'nun bu sözlerle kastettiği, kendi ifadesiyle "uluslararası hukuk" ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlardı. Rubio konuşmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM), ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere yönelik saldırılarını eleştirenleri, Venezuela lideri Nicolás Maduro ve eşinin haydutça kaçırıldığı operasyona itiraz edenleri ve göçmen sınır dışı uygulamalarına karşı çıkanları hedef aldı. Rubio'ya göre bu kurumlar "küresel elitlerin" aracı haline gelmiş durumda ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkını kısıtlamaya çalışıyor.

Solu 'terör' saymıştı

Rubio'nun "Marx'ın ruhu" çıkışı, Trump yönetiminin aylardır sürdürdüğü bir siyasi hattın son halkası. 16 Temmuz 2026'da, yine Rubio'nun çağrısıyla 60'tan fazla ülkenin temsilcisi Washington'da "Siyasi Terörizmin Dirilişi" başlıklı bir toplantıda bir araya gelmişti. Rubio, terörle mücadele çabalarının "aşırı sol teröre" kaydırılacağını duyurmuş ve şöyle demişti:

"Kendilerine antikapitalist, antiemperyalist, komünist, anarşist veya Marksist diyebilirler; ancak temel doğası eşitlik, adalet ve kurtuluş diliyle kamufle edilmiş bir hınçtır."

Rubio o gün ayrıca "Bu kötülüğü sonsuza dek kökünden kazımanın zamanı geldi" demiş, "sol tehdidin" artık inkar edilemez olduğunu söylemişti. Toplantının hemen ardından ABD, aralarında Antifa Ost'un da bulunduğu Avrupalı dört sol örgütü "yabancı terör örgütü" ilan etmişti.

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