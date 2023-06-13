ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ortak basın açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü.

Stoltenberg'in resmi ziyareti kapsamında Washington'da bir araya gelen Blinken ve Stoltenberg, basına açıklamalarda bulundu.

'İsveç'in İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum'

Blinken, Stoltenberg'e "İttifak tarihinin en kritik döneminde gösterdiği liderlik" için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi'nin önemli bir dönüm noktası olacağına söyledi.

Zirvede, müttefiklerin NATO'nun 5'inci maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.

Blinken, NATO'nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini ifade eden Blinken, "Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç'in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

'Ukrayna ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında eli o kadar güçlenir'

Stoltenberg; ABD'ye, NATO ve Ukrayna'ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna'ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarını söyledi.

Ukrayna'ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev'in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar" dedi.

Stoltenberg, müttefiklerin ortak savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğine ifade ederek, "İsveç'in de en yakın zamanda İttifaka tam üye olarak katılmasını bekliyoruz." dedi. (AA)