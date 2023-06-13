NATO'dan silah şirketlerine 'daha çok üretin' toplantısı: Roketsan ve Baykar da davetli

NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'nın daha fazla cephane, müttefiklerin de stoklarını yenileme ihtiyaçlarını görüşmek üzere, Türkiye'den şirketlerin de içinde olduğu 25 silah firmasının yöneticisiyle bir araya geliyor.

VOA'da yer alan habere göre Brüksel'deki NATO karargahında 15-16 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına birçok Batılı silah firmasının yanı sıra Türkiye'den Roketsan ile Bayraktar insansız hava araçlarını yapan Baykar şirketi de davet edildi.

Rusya'ya karşı saldırı başlatan Ukrayna'ya askeri yardım konusunu da ele alacak olan NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürmenin ve stoklarını yenilemenin yollarını arıyacak.

Silah şirketleri 'uzun vadeli talep' istiyor

Geleceğe yönelik bir eylem planı oluşmasını isteyen 25 şirket temsilcisi, NATO Endüstriyel Danışma Grubu (NIAG) ile bir araya gelecek.

Hükümetler silah şirketlerinden üretimlerini artırmalarını isterken, şirketler de yeni üretim kapasitelerine, tedarik zincirlerine ve personel sayısına karar vermek için açık bir şekilde 'uzun vadeli talep' gelmesini istiyor.

NATO, şirketlerin bu isteği üzerine, 'yatırım için hedefler ve sanayi için ittifak' üyelerinden gelen toplam talep sinyallerini belirlemek için yeni bir 'Savunma Üretimi Eylem Planı' oluşturma konusu üzerinde çalışıyor.

Kimler davetli?

Katılımcılar arasında başta üst düzey yetkililer ve füze, roket gibi farklı mühimmat türleri üreten silah şirketlerinin CEO'ları yer alacak. Rusya ile savaşta belirleyici olan mühimmatlara özel olarak odaklanılacak toplantıya, Türkiye'den Roketsan ve Bayraktar insansız hava araçlarının yapımcısı Baykar da davet edildi.

ABD'den ise Ukrayna silahlı kuvvetlerine Javelin füze fırlatıcıları, HIMARS ve Patriot füze sistemlerini üreten Raytheon Technologies ve Lockheed Martin de toplantıda hazır bulunacak.

Avrupalı şirketlerden Belçika'dan FN Herstal, Fransız-İtalyan MBDA, Finlandiya'dan Patria, Almanya'dan Rheinmetall, Norveç'ten Nammo, Alman KMW ile Fransız Nexter'in birleşmesi olan KNDS ve İtalya'dan Leonardo firmaları davetliler arasında.

Toplantıya, Bulgaristan'dan Arsenal ve Prag merkezli Çekoslovak Grup gibi, NATO'nun doğu kanadındaki silah sanayi şirketlerinin de katılması bekleniyor.

Doğu kanadının yanı sıra, Portekiz'den insansız hava aracı üreticisi Tekever, İngiliz BAE Systems, Romanya'dan Romarm, Hırvatistan'dan muharebe tankı üreticisi Duro Dakoviç Grupa, Estonya'dan Milrem Robotics ve Belçika'dan Thales firmaları da katılacak.