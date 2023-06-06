ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Sudan' gündemli Suudi Arabistan ziyaretine başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan öncelikli olmak üzere ikili işbirliği, bölgesel konular ve küresel sorunları görüşmek için Suudi Arabistan ziyaretine başladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken'ın Cidde'ye iniş yaptığını bildirdi.

Miller, Blinken'ın, Suudi Arabistan'da ülke yetkilileri ve bölgesel ortaklarla bir araya geleceğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin, Sudan üzerindeki "acil çalışmalarına" devam edeceğini kaydeden Miller, temel amacın çatışmaya son vermek ve insani yardımın engelsiz ulaşımını sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı. (AA)