ABD Dışişleri Bakanı Blinken Polonya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşme sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında "ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var" dedi.

Blinken, Doğu Avrupa odaklı ziyaretleri kapsamında Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Ukrayna'daki son durumun ve Polonya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin ele alındığı görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Blinken, mevcut krizde Polonya'nın kilit bir görevi yerine getirmekte olduğunu söyledi. Blinken, Biden yönetiminin Ukrayna ve Polonya'daki insani yardım faaliyetlerini desteklemek için ABD Kongresine 2,75 milyar dolarlık fon başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Polonya, sebepsiz, yasa dışı saldırganlığın neden olduğu toprak değişikliklerini asla tanımayacak" diyen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya'nın ısrarla savaş suçu soruşturması başlatılmasını talep edeceğini aktardı. Rau, Polonya'nın Ukrayna'dan 700 binden fazla mülteci aldığını ve güncel durumun değişmemesi halinde önümüzdeki haftalarda yüz binlercesinin daha gelmesini beklediğini söyledi. (İHA)