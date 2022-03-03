Blinken'ın Avrupa turu bugün başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antony Blinken'ın Doğu Avrupa odaklı ziyaretleri bugün başlayacağı belirtildi.. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Belçika, Polonya, Moldova, Letonya, Litvanya ve Estonya turu bugün başlayacak, 8 Mart'a kadar devam edecek. Blinken, Rusya'nın Ukrayna operasyonu hakkında bölgedeki NATO müttefikleri ile görüşecek.

Blinken'ın ziyaretleri bugün Belçika'dan başlayacak, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Avrupa Birliği yetkilileriyle de görüşecek olan Blinken'ın, ardından G7 Bakanlar Toplantısı'na katılacağı açıklandı.