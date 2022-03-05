Blinken, Çin Dışişleri Bakanıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yle telefonla görüştüğü açıklandı. Blinken görüşmede, Çin'in de Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı, hangi ulusların özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik gibi temel ilkeler için mücadele etmekte olduğunun tüm dünya tarafından takip edildiğini belirtti" dedi.

Çin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına şu ana kadar katılmadı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Çin'in Ukrayna krizinin diplomasi ve müzakereler yoluyla çözümüne destek verdiğini açıklamıştı.