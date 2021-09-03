ABD Dışişleri Bakanı Blinken Katar'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazar günü Katar'ı ziyaret edeceğini, Afganistan'dan tahliyeler sırasındaki yardımları için Katar'ın liderlerine teşekkür edeceğini duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Afganlarla ve tahliyeler için çalışanlarla da bir araya geleceğini kaydetti.

Daha sonra Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nü ziyaret edeceğini duyuran Blinken, burada da Afganistan'dan tahliye edilenlerle bir araya geleceğini söyledi. Blinken ayrıca Almanya'daki ABD üssünü ziyaretinde Afganistan'dan tahliye edilenlerin yerleştirilmesi konusunda 20'den fazla ülkeden bakanların katılacağı çevrimiçi bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Taliban ile "önemli konularda" taahhüt kanallarını korumaya devam ettiklerini söyleyen Blinken, Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının büyük bölümünün çifte vatandaşlık sahibi olduğunu, bu kişilerle "sürekli temas" halinde olduklarını kaydetti.