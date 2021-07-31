ABD diplomatik misyonlarında Rusların çalışması yasaklandı

ABD'nin Rusya'daki diplomatik tesislerinde Rus veya üçüncü ülke personelini işe almasının yasaklanması Ağustos ayında yürürlüğe giriyor. Bu 182 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanacak.

ABD'nin ülkedeki büyükelçilik ve konsoloslukların operasyonlarını ciddi şekilde etkileyecek karar ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından eleştirildi. Blinken "Ağustos ayından itibaren Rus hükümeti, ABD'nin kendi güvenlik gücümüz dışında Rus veya üçüncü ülke personelini tutmasını, işe almasını veya sözleşme yapmasını yasaklıyor. Bu eylemin bizi, 182 yerel çalışanı ve Moskova, Vladivostok ve Yekaterinburg'daki diplomatik tesislerimizde düzinelerce sözleşmeli çalışanı etkileyecek" dedi.

"Bu talihsiz önlemler, potansiyel olarak personelimizin güvenliğinin yanı sıra Rus hükümetiyle diplomasiye girme yeteneğimiz de dahil olmak üzere, ABD'nin Rusya'nın operasyonlarındaki misyonunu ciddi şekilde etkileyecek" diyen Blinken, "Rus hükümetinin hizmetlerimizi azaltmaya zorlayan eylemlerinden üzüntü duysak da ABD, Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki sürdürmeye devam ederken taahhütlerimizi yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce ABD büyükelçiliği ve konsoloslukları, personel listelerini Moskova'nın 1 Ağustos'a kadar Rus vatandaşlarını işe almalarını yasaklayan yeni gerekliliklerine uygun hale getirmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya vatandaşlarının, "dost olmayan ülkelerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları" için çalışmaları kısıtlanırken ve bazı durumlarda tamamen yasaklandı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan daha önce Ekho Moskvy (Moskova'nın Yankısı) radyo istasyonuna 1 Ağustos'tan sonra 120 çalışanın Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde kalacağını söyledi. 31 Temmuz'dan itibaren ABD'nin Rusya büyükelçiliği, göçmen vizeleri hariç vizeler için konsolosluk ücretlerini kabul etmeyi bırakacak.