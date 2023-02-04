ABD 'Çin balonu'nu düşürdü

ABD askeri uçakları Çin menşeli balonu Atlas Okyanusu üzerinde düşürdü. Balonun geçişi sırasında Güney Karolina kıyılarında üç havaalanı ve hava sahası kapatıldı.

Associated Press'in bildirdiğine göre, sahil güvenlik "önemli bir tehlike oluşturan" askeri operasyonlar nedeniyle bölgenin terk edilmesini tavsiye etti.

Balonun ABD üzerinden geçişini gerekçe sunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'e olan gezisini iptal etmişti. Blinken, "gözetleme" balonunun varlığının "sorumsuz bir hareket" olduğunu söylemişti.

Öte yandan Çin balonun meteorojik gözlem amaçlı bir sivili balon olduğunu ve yanlışlık sonucu rotasından çıkıp sürüklendiğini kaydetmişti. Çin durumun "soğukkanlılıkla" ele alınmasını istemişti.