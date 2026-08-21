ABD cephaneliğini büyütecek, Lockheed Martin kasayı dolduracak: 133 bin roket için ihaleye çıkıldı

İran'ı 5 aydır bombalayan, Ukrayna'ya yüklü sevkiyatlar yapan ABD güdümlü roket kapasitesini artırmak için harekete geçti.

Stoklarının zayıfladığı iddia edilen ABD ordusu, yayımladığı yeni ihaleyle "GMLRS" tipi 133 bin roket alacağını duyurdu.

Çok namlulu roketatarlarda kullanılacak mühimmatın 2034 yılına kadar üretilmesi talep edildi. Açıklanan takvime göre, 2028 ile 2034 yılları arasında her yıl 19 bin roketin üretilmesi planlanırken, ilk fiili teslimatların Şubat 2030'da başlaması öngörülüyor.

Yüklenici firmalar ihale için 1 Eylül'e kadar teklif sunacak.

İstenen niteliklerdeki roketlerin mevcut üreticisi Lockheed Martin, 2025'te yıllık üretim kapasitesini 14 bin rokete çıkardığını açıklamıştı. ABD ordusunun yeni planı, halihazırdaki kapasitenin üzerine yaklaşık yüzde 36'lık bir artış eklenmesini zorunlu kılıyor.

GMLRS roketleri, hem zırhlı araçlar hem de küçük kamyonlardan ateşlenebiliyor. Roketlerin menzili 150 kilometreye ulaşabiliyor.

Lockheed Martin, 2024 yılına kadar ABD ordusuna 75 bin GMLRS roket teslim etmişti.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı olası saldırılar için tasarlanan çok namlulu roket sistemleri, bugün Ukrayna'daki savaşın öne çıkan unsurlarından biri haline geldi. M270, HIMARS ve GMLRS roketleri, Rusya'nın komuta merkezleri ve ikmal depolarının vurulmasında kritik rol oynadı.

Örneğin Ukrayna, geçen yıl Rusya içindeki bir elektrik santralini vurmak için HIMARS kullandı. Rusya'nın roketlerin GPS yönlendirme sistemine uyguladığı yoğun elektronik karıştırma, zaman zaman mühimmatın etkililiğini düşürüyor.

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