ABD Başkanı Biden: Gerçek bir savaşa girersek, bu siber saldırılar sonucunda olacak

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin "büyük güçlerle gerçek bir muharebeye girmesi" durumunda, bunun ülkeye dönük siber saldırıların sonucunda olacağını öne sürdü.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) ziyareti sırasında konuşan Biden, "Büyük güçlerle gerçek silahlı bir muharebeye girersek ki, bunun yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum, bu büyük sonuçlara yol açacak olan ve katlanarak artan kapsamlı siber sızmaların sonucunda olacak" dedi.

Çin'in ABD için bir "tehdit" oluşturduğunu söyleyen Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için, "Dünyanın en büyük askeri gücü ve 2040'larda dünyanın en büyük ve önde gelen ekonomisi olmak için ölümcül bir isteği var" dedi.

Biden, ayrıca Rusya'yı 2022 yılında yapılacak ABD Kongresi seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Biden "Rusya şimdiden 2022 seçimleriyle ilgili müdahalede bulunuyor. Bu egemenliğimizin kesin bir ihlalidir" diye konuştu.