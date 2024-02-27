ABD askeri İsrail'i protesto için kendini yakmıştı: Pentagon 'trajik olay' dedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell’in ölümü hakkındaki soruları cevapladı.

Bushnell’in kendini yakmasının, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği destek açısından ABD ordusunda büyük bir soruna işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini aktardı.

Ryder, "ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

ABD tarafından, İsrail’e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ryder, olayın, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu konudaki soruların onlara sorulması gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, 40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru gelmedi.

Ne olmuştu?

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Bushnell'in yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri de, Bushnell'in aktif görevde olduğunu teyit etmişti.