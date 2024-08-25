ABD Ankara Büyükelçisi giderayak anlattı: İran için Türkiye’den destek istedik

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in görev süresi 1 Eylül’de sona eriyor. Üç yıldır yaptığı Ankara Büyükelçiliği görevinden gelecek hafta ayrılacak olan Flake, ABD’li Politico dergisine, bulunduğu Bodrum’dan bir mülakat verdi.

Fethullahçıların 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında ABD’nin Erdoğan’a destek vermekte geciktiğini savunan Flake, dönemin ABD Başkanı, Erdoğan’ı aramazken Rusya Devlet Başkanı’nın aramasının Ankara-Washington hattında "bir süre" soruna yol açtığını söyledi.

Ancak Flake artık işlerin tersine döndüğü görüşünde. Bunu da iki hafta önce Ankara’da yapılan rehine takasının hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan’ı arayıp teşekkür ederken Putin’in Erdoğan’ı aramamasının Ankara tarafından dile getirildiğini söyleyerek anlattı.

NATO belgesini ABD'ye götüren diplomat yanlış uçağa binmiş

Flake Türkiye’nin bu yılın Ocak ayında İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması ve F-16’ların satışı için yapılan pazarlıkla ilgili konuşurken de ilginç bir bilgi verdi.

Buna göre Türkiye’den ABD Dışişleri Bakanlığı’na şahsen ulaştırmak üzere onay belgelerini götüren Türk diplomat ABD'nin başkenti Washington DC'ye ulaşmak için Virginia yerine yanlışlıkla New York’a uçmuş.

Flake, bu yüzden yaşanan gecikmenin işine geldiğini, Türk diplomat karayoluyla Washington DC'ye ulaşmaya çalışırken kendisinin de F-16 pazarlığında Kongre’deki dört senatörden yazılı garanti almak için zaman kazandığını anlattı.

İran konusunda Ankara'dan destek istediklerini açıkladı

Erdoğan’ın Filistinlilere yardım için İsrail’e girmekten söz ettiği açıklaması sorulduğundaysa Flake’in ilk yanıtı ABD’nin Ankara’dan İran’la ilgili nasıl destek istediğini anlatmak oldu. Flake ayrıca İsrail’in Erdoğan’ın bu "söyleminde” çok fazla taraf tuttuğunu düşündüğünü söyledi. Ama Gazze’de uzun vadeli çözümde Türkiye gibi bölge ülkelerinin "garantör" ya da yeniden inşada rolü olmadan olmayacağı görüşünü dile getirdi.

'Dünya çalkantı içindeyse Türkiye daha önemli bir konumdadır'

Politico’nun “Erdoğan’a bir tavsiyeniz olur mu?” şeklindeki sorusuna yanıtında Flake şunları söyledi:

“Size bir anekdot anlatayım:

2016’da Türkiye’de bir darbe girişimi olduğunda, ABD Erdoğan’a ve hükümete destek vermekte yavaş davrandı. O zamanki eleştiri, Başkan Obama’nın (Erdoğan’ı) aramadığı ama Putin’in aradığıydı. Bu bizi bir süre rahatsız etti.

Hızlıca bundan iki hafta öncesine ilerleyelim: Türkiye mahkum takasında büyük rol oynadı. Lojistiği hallettiler - yedi ülkeden yedi uçak Ankara’ya geldi ve gerçekten büyük bir iş yaptılar. Bu kez söylenilense şuydu: Biden Erdoğan’a teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık.

Söyleyeceğim şudur: Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyiniyetli insanlar var. Dünya barışta olduğunda Türkiye sadece coğrafya nedeniyle önemli bir konumdadır. Ancak dünya bir çalkantı içindeyse o zaman (Türkiye) çok daha önemlidir.”

'İran'la yakın ilişkileri yok'

“Erdoğan son olarak Türkiye’nin Filistinlilere yardım için İsrail’e girebileceğinden söz ettiğinde biraz fırtına kopardı. Türkiye’nin o çatışmada bundan sonra rolünün ne olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Flake şunları söyledi:

“Biz Türkiye’den İran’la gerilimi düşürmek için dostça, nüfuzunu kullanmasını istedik. İran’la yakın ilişkileri yok. İran’la hepimizin olduğu gibi aynı sorunları yaşıyorlar ama onlarla daha fazla konuştukları da aşikar. Aynı şey Hamas’ın siyasi kanadı için de geçerli.

Bence İsrail Türkiye’nin bahsettiğiniz retorikle çok fazla taraf tuttuğunu düşünüyor. Gelgelelim Gazze’de Türkiye gibi bölge oyuncularının -kendi söz ettikleri gibi- garantör olarak ya da kesinlikle yeniden inşada rol oynamadıkları uzun vadeli bir çözümü hayal etmek zor."

'Türkiye vazgeçilmez ortak'

Kendisinden sonra göreve gelecek ABD Ankara Büyükelçisine bir tavsiyesi olup olmadığı sorusuna Flake’in yanıtıysa şu oldu:

"Tüm cephelerde bu ilişkiyi geliştirmeye devam edin, çünkü bu vazgeçilmez bir ortak ve onlara her zaman bu şekilde davranmadık. Ama öyleler ve büyüyen bir bölgesel güçler. NATO'nun bizden sonraki en büyük ikinci ordusu onlar. Bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."