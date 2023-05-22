ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkevi’ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapan Türkevi binasının saldırıya uğramasını kınadı.

Haber Merkezi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanılan Türkevi binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından söz konusu saldırıya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Pazartesi günü New York’taki Türkevi’ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetleri’miz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır."

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