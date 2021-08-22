ABD Afganistan'dan tahliyeler için özel havayolu şirketlerinden destek istedi

ABD Afganistan'dan vatandaşlarını ve onlara yardım eden Afganları tahliye etmek için ABD'li özel havayolu şirketlerinden destek talep etti.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bu kapsamda Sivil Rezerv Hava Filosu'nu (CRAF) devreye soktu.

1952'de oluşturulan CRAF kapsamında özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığının hava ikmal gereksinimlerini desteklemesi talep ediliyor. ABD bu filoyu şimdiye dek çok nadir kullanmıştı.

Özel havayollarına ait uçakların, Kabil Havalimanı'ndan ABD'nin Katar, Bahreyn ve BAE'deki askeri üslerine tahliye edilen yolcuları bu üslerden Avrupa ve ABD'ye taşıyacakları belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre American Airlines, Atlas, Delta, Omni, Hawaiian ve United havayolları tahliye operasyonlarına katılan askeri kargo nakillerine de destek verecek.

ABD yönetimi Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'a dek sona ermesini öngörüyor. Ancak ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada bu sürenin uzayabileceği sinyalini vermişti.