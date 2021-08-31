ABD Afganistan'dan çekildi

ABD, 20 yıllık Afganistan işgalini ülkeden son askerlerinin de tahliyesini tamamlayarak sonlandırdı.

ABD ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Kabil'deki son tahliye uçağının da havalandığını duyurdu.

CENTCOM'dan General Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada "Bu geceki çekilme hem tahliyelerin askeri kısmının sona erdiğine hem de 11 Eylül 2001'den kısa süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık misyonun sona erdiğine işaret ediyor" dedi.

Taliban da ABD'nin ülkeden askeri tahliyesinin tamamlandığını doğruladı.

ABD Taliban ile anlaşması kapsamında 31 Ağustos'a dek ülkedeki tüm askerlerini tahliye edeceğini açıklamıştı.