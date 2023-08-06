ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın paylaşımı üzerine koruma emri talep etti

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın, 'peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı' yönündeki paylaşımı üzerine, federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını talep etti.

Bakanlık savcıları Trump'ın kendine ait Social Truth isimli sosyal medyada yaptığı paylaşımın, salı Washington'da aleyhine açılan dava kapsamında 'özellikle önemli' olduğunu, söz konusu paylaşımın, 'tanıklar, hakimler, avukatlar ve kendisine karşı bekleyen hukuki meselelerle ilgili diğer kişileri' kapsadığını öne sürdü.

Savcılar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'la, Trump'ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığı'nın sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun 'tanıklar üzerinde zararlı ve caydırıcı etki yaratabileceği veya davayı olumsuz yönde etkileyebileceği' yönünde endişelerini paylaştı.

Önerilen koruma emrinin, Trump ve avukatlarının hükümet tarafından sağlanan materyalleri onaylanan yetkililer dışındaki kişilere ifşa etmesini engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Trump, Truth Social'da dün yaptığı paylaşımda, büyük harflerle, "Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!" ifadesini kullanmıştı. (AA)