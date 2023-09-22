ABD ablukayı kaldırmayı reddetti, Küba dostları New York'ta eylem yapacak

ABD, Küba'yı "terörizmi destekleyen ülke" listesinden çıkarması önerisini reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kristina Rosales konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Küba halen listede, bir değişiklik yok. (Bu konuda) bir duyuru yok, haber yok" dedi.

Birleşmiş Millet Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta bugün ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka protesto edilecek.

ANSWER Koalisyonu, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin de aralarında bulunduğu birçok kuruluşun katılacağı yürüyüşte "Bırakın Küba Yaşasın" denilecek.

BM Genel Kurulu'nda Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da bulunduğu ülke liderleri Küba'ya yönelik ABD ablukasını kınamış ve kaldırılması çağrısında bulunmuştu.