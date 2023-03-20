ABD, AB ve İngiltere İsviçre'nin 'Credit Suisse' adımından memnun

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen ve Powell'ın ortak açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "İsviçre makamlarının bugün finansal istikrarı desteklemek için yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"ABD bankacılık sisteminin sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü ve ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı olduğu" kaydedilen açıklamada, uygulamalarını desteklemek için uluslararası muhataplarla yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Lagarde tarafından yapılan açıklamada da "İsviçre makamlarının hızlı eylemini ve aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, düzenli piyasa koşullarının yeniden tesis edilmesi ve finansal istikrarın sağlanması için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avro bölgesi bankacılık sektörünün, "güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla dirençli olduğunu" belirten Lagarde, her durumda politika araç setlerinin, "gerektiğinde Avro Bölgesi finansal sistemine likidite desteği sağlamak ve para politikasının sorunsuz aktarımını korumak için tam donanıma sahip olduğunu" ifade etti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada ise "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifade kullanıldı.

Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İngiliz bankacılık sisteminin iyi sermayelendirilmiş, finanse edilmiş, güvenli ve sağlam olmaya devam ettiği" belirtildi.

UBS, Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamıştı.

Açıklamada, satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilerek, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedilmişti.

Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı belirtilen açıklamada, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı (3,23 milyar dolar) olacağı belirtilmişti.

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarılmıştı.

Avrupa'da Credit Suisse paniği

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti. (AA)