ABD, 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, National Interest’e açıklamasında, Başkan Joe Biden’in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilen ilişkileri geliştirmeleri gerektiği yönündeki sözlerine rağmen ABD’deki Rus diplomatların eşi görülmeyen kısıtlamalar altında çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.

Antonov, "3 Eylül 2021 tarihine kadar ülkeyi terk etmesi beklenen 24 diplomatın listesini aldık. Neredeyse hepsi, yerine yenileri getirilmeden gidecek, çünkü Washington aniden vize prosedürlerini sıkılaştırdı" dedi.

Sputnik'teki habere göre, ABD’nin nedenini açıklamadan diplomatik misyon çalışanlarının aile üyelerinin vizelerini iptal etmeye ve giriş iznin uzatılmasını geciktirmeye başladığını anlatan Antonov, “Bunun sonucu yaklaşık 60 meslektaşım, aile üyeleriyle birlikte 130 kişi, ani insani durumlarda bile ülkelerine geri dönemiyor” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında, "Ruslar için 3 yıllık vize süresi uygulanıyor. Bunda yeni bir şey yok. Vizenin süresi bitince bu kişilerin ülkeyi terk etmesini veya uzatma başvurusunu yapmasını bekliyoruz" demişti.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’un sözlerini reddeden Price, "Anladığım kadarıyla bu sözleri medyaya açıklamasında dile getirdi ama durumu yanlış tarif etti" dedi.