ABB'den Esenboğa Havalimanı açıklaması: 'Devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor'

Tepkiler üzerine Esenboğa Havalimanı ulaşım krizinin kısmen çözüldüğü belirtilirken, havalimanına alınan otobüslerin bu kez de alt kata geçişine izin verilmediği için gelen yolcuların Ankara merkezine ulaşımının engellendiği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB’nin, kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin bitmesinin ardından dün gece sefere başlayan EGO otobüslerinin havalimanına alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Gültekin, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine EGO otobüslerinin havalimanına alındığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Gültekin’in açıklaması şöyle:

“Tepkiler üzerine EGO'lar havalimanına alındı ama bu kez de alt kattan yolcu alınmasına izin verilmiyor. UKOME kararı kanunsuzca çiğneniyor. Gökçek döneminin en kârlı özelleştirmelerinden olan firma korunurken, devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor!”