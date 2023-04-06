Esenboğa Havalimanı'nda ulaşım krizi: ABB otobüsleri içeri alınmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden Esenboğa Havalimanı’na yolcu taşımacılığı yapan özel BelkoAir firmasının ihale süresinin dolması nedeniyle EGO otobüsleriyle hizmet vermeye başladı.

EGO’nun mevzuat açısından hiçbir engeli olmamasına rağmen iniş-biniş noktalarının belli olması için yer tahsisi talepli resmi yazısına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü cevap vermedi.

EGO araçlarının seferleri, havalimanına giriş izni olmadığı öne sürülerek engellendi. Durumdan mağdur olan yurttaşlar ise yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalışıyor. (ANKA)