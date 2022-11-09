ABB önündeki ODTÜ eylemine polis saldırısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Bilkent-İncek yol projesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, bu duruma tepki için ABB önünde buluşan ODTÜ'lülere polis saldırdı.

Öğrenciler ‘pandemi kısıtlamaları’ gerekçe gösterilerek belediyeye alınmazken, güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından belediye yetkilileri iki ODTÜ'lünün Meclis toplantısına alınacağını söyledi. Yapılan görüşmelerinin ardından ODTÜ temsilcilerinin beş kişi girme talebi kabul edildi ve beş temsilci Meclis toplantısına girdi.

Bu sırada polisler, dışarıda bekleyen ODTÜ’lüleri biber gazı sıkıp darp ederek, belediye binası önünden uzaklaştırdı. Polisin saldırısı sonucu altı kişi gözaltına alındı.

Öte yandan ABB tarafından yapılan açıklamada, ODTÜ arazisinde herhangi bir çalışma olmadığı öne sürüldü.