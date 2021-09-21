AB ve ABD'den Rusya seçimlerinde yolsuzluk iddiaları

Avrupa Birliği (AB), Rusya'daki parlamento seçimlerinde yolsuzluk yapıldığına dönük iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell, yayınladığı açıklamada, seçimlerde "ciddi ihlallerin" yaşandığına ilişkin raporların olduğunu söyleyerek, Rusya'nın uluslararası olarak gerçekleştirilen Seçim Gözlem Misyonu'nun formatını ve boyutunu sınırlandırma kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "Seçimin hemen öncesinde gazetecilerin yanı sıra muhalif siyasetçilere, sivil toplum örgütlerine ve bağımsız medya kuruluşlarına baskılar arttı. Rusya'da muhalefet, sivil toplum ve bağımsız seslerin alanının daraltılmasından oldukça endişeliyiz" denildi.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Rusya seçimlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, parlamento seçimlerinin özgür ve adil bir süreç içerisinde yapılmadığını iddia ederek, Rusya hükümetinin "radikal örgüt, "dış ajan" ve "istenmeyen örgüt" yasalarını kullanarak siyasi çoğulculuğu baskı altına aldığını savundu.

Rusya hükümetinin kısıtlayıcı politikalarının Rusya'nın Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne aykırı düştüğünü söyleyen Price, Moskova'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (OSCE) ve diğer uluslararası ve bölgesel kurumlara olan taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Price, "Bunun yanında Ukrayna'nın egemen topraklarında yapılan parlamento seçimlerini tanımıyoruz ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" diyerek Kırım'daki seçimleri tanımayacaklarını bildirdi.