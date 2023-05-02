AB, Ukrayna'dan beş ülkeye tahıl ihracatını yasakladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2 Mayıs – 5 Haziran dönemi için Ukrayna’dan Doğu Avrupa’daki 5 ülkeye tahıl ihracatını yasakladı. Diğer ülkeler için transit ve ihracata izin verilirken, yasak süresinin gerekirse uzatılabileceği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’dan tahıl ihracatı için istisnai ve geçici önlemler alındı. Önlemler 2 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ve 5 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Bu dönem içerisinde, Ukrayna’dan gelen buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya hariç tüm AB ülkelerinde serbestçe satılabilecek. Bu ürünlerin, adı geçen ülkelerden transit geçişine devam edebilecek” ifadelerine yer verildi.

Beş ülkenin Ukrayna tarım ürünlerine tek taraflı yasakları kaldırma sözü verdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna’dan gelen diğer bazı ürünlerle ilgili soruşturma başlatacağı bildirildi. Avrupa pazarındaki istikrara zarar verdiği sonucuna varılması durumunda bu ürünlere karşı da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.

Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya nisan ayında Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatını tek taraflı olarak yasaklama kararı almıştı. Sebep olarak ülke pazarlarının Ukrayna ürünleriyle dolup taşmasıyla yerel çiftçilerin iflas eşiğine gelmesi gösterilmişti.