AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların gündeme alındığı belirtilmişti. Erdoğan ise kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.
Sputnik'in hbaerine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın bu teklife nasıl yanıt verdiğine ilişkin soru karşısında "Çalışmalar devam edecek" yanıtını verdi.
Peskov, bir başka soru üzerine de, şu anda Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapılmadığını, böyle bir görüşmenin olasılığına ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.
Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların gündeme alındığı belirtilmişti. Erdoğan ise kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.