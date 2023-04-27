Kremlin: Rusya ve Türkiye, tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmalara devam edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların gündeme alındığı belirtilmişti. Erdoğan ise kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etmişti.



Sputnik'in hbaerine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın bu teklife nasıl yanıt verdiğine ilişkin soru karşısında "Çalışmalar devam edecek" yanıtını verdi.



Peskov, bir başka soru üzerine de, şu anda Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapılmadığını, böyle bir görüşmenin olasılığına ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.