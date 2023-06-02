AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan vize açıklaması

Avrupa’ya seyahat etmek isteyen kişilerin başvurduğu Schengen vizesinde randevu krizi yaşanıyor. En yakın randevuların yaklaşık 2 ay sonraya veriliyor. Randevu alabilenlerin onay süresi uzarken, vize başvurularında ret yanıtı alanların sayısı da artıyor.

Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Hande Fırat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile konuştu.

"Bakın problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok" diyen Meyer-Landrut, "Bu yönde AB tarafından üretilen bir siyaset ya da alınmış karar da yok" ifadesini kullandı.

Fırat ise "Bu süreç yürürken diğer taraftan vize kolaylaştırma süreci için acil taraflar bir araya gelebilir" önerisinde bulundu.