AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeden birkaç kare fotoğraf Delegasyon’un sosyal medya hesabından, “AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyet İstanbul ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel işbirlikleri, gündeme ilişkin güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleriyle paylaşıldı.