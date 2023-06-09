AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, İmamoğlu'nu ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, bugün İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeden birkaç kare fotoğraf Delegasyon’un sosyal medya hesabından, “AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyet İstanbul ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel işbirlikleri, gündeme ilişkin güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleriyle paylaşıldı.

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